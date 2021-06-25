РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 июн. В Подольске на пляже имени Виктора Талалихина будут обустроены мангальные зоны для приготовления шашлыков и барбекю, сообщила администрация округа.

На пляже в Парке культуры и отдыха имени Виктора Талалихина становится комфортнее. Места отдыха у реки Пахры под сенью деревьев с каждым днем притягивают все больше горожан. В установившуюся аномально жаркую погоду люди хотят отдохнуть на свежем воздухе с комфортом.

На пляже обустроили раздевалки, волейбольную площадку и место для игры в бадминтон. В ближайшее время здесь появятся пять мангальных зон со столами, детская площадка, а также засыпные дорожки.

Для удобства посетителей на пляже ПКиО имени Виктора Талалихина установили удобные лежаки, планируют также поставить еще 10 горизонтальных, а также девять скамеек; увеличат число новых урн.

Жителей и гостей Подольска попросили в условиях аномальной жары беречь свое здоровье. Для профилактики обезвоживания организма употреблять большое количество жидкости: чая, минеральной воды, морса, кисломолочных напитков с низким содержанием жира, отваров из сухофруктов, витаминизированных напитков. Необходимо избегать употребления газированных, с повышенным содержанием сахара, энергетических и алкогольных напитков.

Особого внимания в местах отдыха у воды требуют дети. Чтобы не случилось трагедии, взрослых попросили не оставлять детей без присмотра.