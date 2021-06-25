РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 июн. В нынешнем году в Подольске установят 10 детских игровых площадок по губернаторской программе, сообщил глава Подольска Николай Пестов.

Вместе с юными подольчанами он принял работы во дворе дома №15Б на Октябрьском проспекте.

Ранее была завершена установка губернаторских площадок на улице Академика Доллежаля, 32, Веллинга, 14А, Филиппова, 20А.

В настоящее время подрядчики работают на улице Подольских курсантов, 5 и Суворова, 11.

Также большие современные игровые комплексы изменят облик территорий на улице Давыдова, 6/1, у дома 7 в поселке МИС и в микрорайоне Климовск на Советской, 1 и Симферопольской, 49.