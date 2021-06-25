Нынешний июнь в Москве стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений с 1879 года. 23 июня температура воздуха в столице достигла 34,8 градуса. Москвичи стараются спастись от палящего солнца всеми возможными способами: некоторые устанавливают кондиционеры и пьют прохладительные напитки, но есть и те, кто действуют изобретательнее. Например, «переезжают» в прохладный подъезд, прикладывают ко лбу замороженные овощи или часами отмокают в ванной. Жители столицы рассказали РИАМО, к каким хитростям прибегают, чтобы избежать последствий аномальной жары.

Антон, 31 год:

сайт префектуры ВАО Москвы

«Терпеть жару целыми днями просто невыносимо. Сначала я спасался тем, что несколько дней подряд вставал в 4 утра и открывал балкон, а ближе к 10, когда начиналась жара, закрывал, чтобы не впускать в квартиру спертый воздух. Но в скором времени жара достигла пика, и этот способ перестал помогать даже по утрам.

Я работаю на дому, и на работу мне ездить не нужно, тем не менее, я оказался заперт в клетке: внутри квартиры жара, за ее пределами тоже. Но вскоре меня осенило: есть ведь промежуточная зона, где холод сохранился, – подъезд. Я начал оставлять дверь в него открытой на полчаса-час. Сидеть с открытой дверью было страшновато, но ничего не поделаешь.

Позже я подумал: зачем рисковать и мучиться? Поэтому теперь несколько раз в день выношу обычный кухонный стул в прохладный подъезд, а чтобы было не так скучно, беру собой телефон или заряженный ноутбук.

Делаю так несколько раз в день. Один раз меня заметила соседка, но я объяснил ей, что к чему. Она посмеялась и сказала, что возьмет на заметку».

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Дмитрий, 17 лет:

«Чтобы спастись от жары, я пользуюсь морозилкой: достаю оттуда замороженные овощи и ягоды и прикладываю ко лбу. В ход пошло все – мамина перетертая клубника, пекинская капуста и прочее.

Еще в холодильнике у нас хранится пятилитровая бутылка с чистой водой, поэтому несколько раз в день достаю ее и обнимаюсь с ней, как бы смешно это ни звучало.

Родители иногда поступают так же. Если бы это было возможно, я вообще постелил бы себе у холодильника и сидел перед ним с открытой дверцей.

Сегодня ночью мне приснился холод, как голодным людям иногда снится еда».

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Вероника, 25 лет:

«Я мучилась каждый раз, когда возвращалась домой с работы, и надеялась, что скоро пойдет дождь, а жара прекратится, но этого так и не произошло. Кондиционера у меня дома нет, поэтому я решила напроситься в гости к подруге на выходные, но потом поняла, что добираться до нее довольно долго, да и до выходных еще один день.

Тогда и решила поискать кондиционер поближе – у соседей. В итоге я просто прошлась вдоль лестничной клетки и обзвонила квартиры на своем этаже.

С некоторыми соседями мы не особо хорошо знакомы, поэтому они были удивлены, когда я появилась на пороге с вопросом: «У вас есть кондиционер? Не пустите к себе на часик?».

У некоторых его не было, кого-то я не застала дома. Благо, одна пенсионерка надо мной сжалилась и впустила. Когда после духоты попадаешь в прохладное помещение – ощущение непередаваемое!»

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Екатерина, 24 года:

«Я прибегаю к старому доброму бабушкиному способу: развешиваю повсюду мокрые ткани и ставлю у дивана ведро ледяной воды, а иногда ложусь на пол и провожу так минут 10.

Не могу сказать, что это удобно, но лучше так, чем задыхаться в жаре. Напрягает то, что моя квартира сейчас напоминает магазин или странный шатер: на спинке кровати и на окнах у меня висят разноцветные мокрые простыни и полотенца.

Еще я стараюсь пить как можно больше холодной воды. Слышала, что помогает горячий чай, но проводить такой эксперимент как-то не хочется. Сейчас я нигде не работаю и очень сильно сочувствую тем, кому приходится выходить на улицу. Потому что сама я туда ни ногой: пару дней назад я даже продукты заказала на дом».

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Егор, 28 лет:

«Лично меня спасает холодная вода: иногда я набираю полную ванну, а иногда просто стою под душем. За вечер могу проделать это несколько раз – по ощущениям как чудо. Искренне завидую тем, кто может позволить себе домашний бассейн.

У одной моей знакомой проблемы с давлением, поэтому она уехала на дачу и сидит в предбаннике, иногда обливаясь прохладной водой, и делает так, пока не наступает время ложиться спать.

Еще один знакомый, как и я, спасается под прохладным душем.

Проблема такого метода в том, что когда ты выходишь – снова попадаешь в духоту, поэтому я стараюсь не одеваться, а иногда и вовсе мочу футболку перед тем, как ее надеть».