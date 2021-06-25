РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 25 июн. Депутат Московской областной думы Владимир Жук посетил с рабочим визитом Котельники, он проверил реализацию программы по ремонту подъездов в городском округе, сообщает пресс-служба депутата.

Всего в этом году по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева «Мой подъезд» будет отремонтировано 13 подъездов. Владимир Жук вместе с депутатами городского совета Ранией Ибрагимовой, Михаилом Набокиным и представителями УК Котельники» посетили дом №12 в микрорайоне Белая Дача.

«Первый подъезд уже полностью отремонтирован. Результатом жители довольны, к качеству и срокам выполненных работ вопросов не возникло. В этом году будет выполнен ремонт и в других подъездах», - отметил Жук.

Программа «Мой подъезд» начала реализовываться в Московской области по поручению губернатора Андрея Воробьева. Основная ее цель – сделать в кратчайшие сроки каждый подъезд Подмосковья красивым, удобным и комфортным для проживания. В перечень работ входит ремонт входных групп, замена оконных блоков, замена светильников, укладка плитки на первом этаже подъезда, замена почтовых ящиков, покраска стен и потолков. Обязательное условие – каждый этап обсуждается с жителями.