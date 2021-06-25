РИАМО - 25 июн. В текущем году в 23 районах Москвы планируется возвести новые школьные здания, сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

«Сегодня ключевым принципом градостроительной политики Москвы является комплексное развитие районов города, и одно из основных направлений этой работы – строительство и реконструкция объектов образования, в частности, школ», – сказал заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что в этом году в Москве уже построили 3 школы. Согласно планам, до конца 2021 года может быть возведено еще 29 зданий.

Бочкарев отметил, что современные учреждения образования появятся в 14 районах в «старых» границах столицы, также их получат жители 9 территорий новой Москвы. За внебюджетные деньги в текущем году в столице появится 10 школ.

Ранее Бочкарев сообщал, что до конца следующего года в Москве построят порядка 200 соцобъектов. По итогам 2 лет планируется возвести более 120 зданий для образовательных учреждений и свыше 30 спортобъектов.

Ключевые объекты: что построят в 2021 году в Московском регионе>>