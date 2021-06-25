РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 июн. Художник-оформитель Анжелика Горбатова украсила барельефами второй подъезд дома в микрорайоне Кузнечики Подольска, сообщил глава Подольска Николай Пестов.

Подъезды дома по улице Генерала Стрельбицкого, 7 напоминают современный арт-объект. Его оформление посвящено истории родного края. В первом подъезде Горбатова ранее создала панораму усадьбы Остафьево. Во втором недавно завершила объемное изображение жемчужины Подольска – Церкви Знамения Пресвятой Богородицы в Дубровицах.

Творчество Горбатовой радует глаз подольчан уже более чем в 20 подъездах.

Какой объект украсит третий подъезд определят его жители во взаимодействии с управляющей компанией «Антей +», возглавляемой Лилией Крайновой.