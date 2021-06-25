РИАМО - 25 июн. В правительстве РФ обсуждают введение комиссии для трансграничных переводов физлиц в размере до 1%, возможность введения комиссии поручено проработать Минфину, пишет в пятницу газета «Известия».

По данным ЦБ, переводы физлиц из РФ за границу в прошлом году сократились на 4% и составили около 3 трлн рублей. Таким образом, при наличии дополнительной комиссии, которую обсуждают в правительстве, доходы в бюджет от нее могли бы составить порядка 30 млрд рублей.

Начальник управления развития карточного бизнеса МКБ Татьяна Брюхина отметила, что банк, возможно, станет брать комиссию с клиента, а после — перечислять сумму в бюджет.

Бизнес-лидер стрима «Платежи и переводы» Кирилл Пальчун сказал, что новая мера может привести к повышению стоимости операций для потребителя и снизить объем официального рынка переводов.

Председатель правления Национального платежного совета Алма Обаева подчеркнула, что, согласно статистике, РФ входит в перечень крупных стран-«кредиторов», если смотреть на нее точки зрения трансграничных переводов. Так, поток денег из России превышает поступления из за границы. Связано это с трудовыми мигрантами, которые приезжают в страну из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. Таким образом, ввод комиссии станет для них дополнительным налогом за переводы на родину.

По словам Обаевой, приезжие уже платят за легализацию своего пребывания в РФ, их налоги на доходы – выше. В связи с этим возникают опасения, что новые трудности приведут к сокращению потока работников в Россию.

В настоящий момент направить деньги в другую страну можно через банк или платежную систему. В обоих случаях человек оплатит комиссию. По результатам прошлого года Всемирный банк оценил среднюю стоимость перевода денег за границу из России в 1%.