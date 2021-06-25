РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 июн. В Подольске завершили ремонт филиала детской поликлиники на улице Ульяновых, она начнет принимать маленьких пациентов уже с 1 сентября, сообщил глава Подольска Николай Пестов.

В новом здании детской поликлиники на улице Ульяновых полностью завершили внутренние работы и она соответствует стандартам. Сделали разводку интернета, подвели воду и установили раковины в кабинетах приема врачей, лаборатории, помещении для рентгенологических и ультразвуковых исследований. Процедурные кабинеты подготовили к установке оборудования, которое поступит в течение двух ближайших месяцев.

С 1 сентября здесь начнется прием маленьких пациентов.