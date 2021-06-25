Как спастись от аномальной жары в городе: советы медиков

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Оксана Драпкина советует не надевать вещи, которые могут повысить температуру тела. Лучше всего выбирать легкую, светлую одежду из натуральных тканей, например, льна или хлопка, потому что темная одежда сильнее нагревается на солнце.

«Если позволяют правила организации, во время жары мы рекомендуем дать послабления работникам и разрешить им ходить на работу без галстука», – заявила Оксана Драпкина.

Чтобы не получить солнечный удар, важно носить головные уборы – это могут быть кепки, панамы, банданы, шляпы с широкими полями. Также не стоит пренебрегать солнцезащитными очками и средствами с SPF.

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