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Шпаргалки

Как спастись от аномальной жары в городе: советы медиков

Как одеваться в жаркую погоду, чем лучше питаться и нужно ли носить маску в текущих условиях, РИАМО рассказали эксперты.
© РИАМО,   Пелагия Тихонова
1

Не есть тяжелую пищу и много пить

© pixabay

Во время жары организм тратит большое количество ресурсов на поддержание жизненно важных функций, среди которых – терморегуляция.

Как рассказала РИАМО Главный терапевт Минздрава России Оксана Драпкина, в жаркую погоду необходимо пить много жидкости.

«Пейте по чуть-чуть каждые 15 минут. А вот подслащенные напитки и лимонады лучше исключить из рациона, потому что они будут провоцировать жажду. Также откажитесь в жару от алкогольных напитков», – дополнила врач.

Не стоит дополнительно нагружать желудок высококалорийной пищей, например, фастфудом или шашлыком. Питаться нужно маленькими порциями, увеличив количество приемов. Для этого хорошо подойдут холодные виды супов, например, окрошка, гаспачо или свекольник.

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2

Носить легкую одежду

© РИАМО,   Пелагия Тихонова

Оксана Драпкина советует не надевать вещи, которые могут повысить температуру тела. Лучше всего выбирать легкую, светлую одежду из натуральных тканей, например, льна или хлопка, потому что темная одежда сильнее нагревается на солнце.

«Если позволяют правила организации, во время жары мы рекомендуем дать послабления работникам и разрешить им ходить на работу без галстука», – заявила Оксана Драпкина.

Чтобы не получить солнечный удар, важно носить головные уборы – это могут быть кепки, панамы, банданы, шляпы с широкими полями. Также не стоит пренебрегать солнцезащитными очками и средствами с SPF.

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3

Не перегреваться

© РИА Новости,   Григорий Сысоев

Во время жары желательно больше времени проводить в кондиционируемом помещении, особенно сейчас, когда уровень вредного ультрафиолетового излучения высок.

«Если ваша работа связана с пребыванием на жаре, то идеально чередовать нахождение на воздухе с пребыванием в прохладном кондиционируемом помещении. Желательно, чтобы разница температур на улице и в помещении не превышала 10 градусов – так получится избежать переохлаждения, которое может привести к простудам», – объяснила терапевт.

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4

Масочный режим

© РИАМО,   Пелагия Тихонова

Риск заразиться коронавирусной инфекцией все еще высок. Несмотря на жару, носить маски по-прежнему необходимо.

Михаил Лебедев, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора отметил, что жаркая погода не отменяет масочный режим. Он также напомнил, что в случае высоких температур на улице и в помещениях маски быстрее становятся влажными, и их эффективность снижается, поэтому средства защиты нужно чаще менять. Лучше всего выбирать одноразовые маски, уверен эксперт.

«Ношение масок жарким летом действительно может добавить неудобства и дискомфорта. Но и вероятность инфицирования коронавирусом продолжает существовать. Поэтому жара масочный режим не отменяет, но свои коррективы вносит», – цитируют эксперта РИА Новости.

Также Михаил Лебедев отметил, что получить тепловой удар из-за ношения маски невозможно.

«Многие боятся получить тепловой удар при использовании масок. А этого опасаться не стоит – маска никак не может существенно нарушить теплообмен», – добавил эксперт.

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