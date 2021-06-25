РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 25 июн. В подмосковном Дзержинском мусор с территории карьера убирают ежедневно, написал на своей личной странице временно исполняющий обязанности главы округа Сергей Будкин в соцсети «ВКонтакте».

«В летний период наш городской карьер становится местом притяжения не только для дзержинцев, но и для гостей из соседних городов. К сожалению, вместе с отдыхающими здесь растет и количество оставленного мусора. Коммунальная служба МБУ «Диск» в ежедневном режиме вывозит с территорий набережной, смотровой площадки и парковки огромные мешки с выброшенными бутылками, бумажками и прочим мусором», - написал Будкин.

Он напомнил, что убирать за собой мусор необходимо всегда, независимо от места, где вы проводите свой отдых.

«Ведь чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят», - заключил он.