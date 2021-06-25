РИАМО - 25 июн. Кандидат медицинских наук Зухра Павлова разъяснила, что в жару из-за употребления пива нарушается распределение воды в организме и ухудшаются метаболические процессы.

Холодное пиво может показаться прекрасным способом утолить жажду во время аномальной летней жары, однако это впечатление обманчиво. Данный способ может нанести вред организму.

«Пиво – это концентрированный напиток. Он способствует уменьшению жидкости в клетках и увеличению этой жидкости в межклеточном пространстве. То есть пиво вызывает не обезвоживание в чистом виде, а перераспределение воды в разных секторах. Это неполезное перераспределение, поскольку метаболические процессы в этой ситуации ухудшаются», – сказала Павлова в интервью радио Sputnik.

По словам врача, также употребление пива в жару грозит набором лишних килограммов и даже может спровоцировать развитие ожирения.

Пиво является очень калорийным напитком, им можно не только напиться, но и наесться.

«Но оно быстро покидает желудок, поэтому насыщение кратковременное, а потом потребуется съесть еще что-нибудь, и получится большой калораж. То есть пиво провоцирует опасность ожирения», – заключила эксперт.