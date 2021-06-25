РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 25 июн. Пожарные ликвидировали возгорание в нежилом здании на улице Московская в Щелкове, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В пятницу в 04:01 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в нежилом здании на улице Московская. Пожар был ликвидирован в 04:25. Пострадавших нет. Для ликвидации чрезвычайной ситуации были привлечены 2 единицы техники и 8 человек.

В случае чрезвычайной ситуации необходимо обращаться в Главное управление МЧС России по Московской области по телефону доверия: 8(498)-505-41-70, а также по телефону спасения - 01, с мобильного - 101.