РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 25 июн. В подмосковном Дзержинском 56 семей планируют переселить из аварийного жилья в новый микрорайон 5А, сообщил временно исполняющий обязанности главы округа Сергей Будкин.

Он разместил в посте на своей странице в соцсети «ВКонтакте» архивные фотографии улицы Дзержинской в 1960-х годах. Она названа так в честь революционера Феликса Дзержинского. Здесь же, напротив дома №16 установлен бронзовый памятник в честь него. Скульпторами выступили Анатолий Ширнин и Сергей Яндубаев, а архитектором – Виктор Япринцев. Первоначально гипсовый памятник Дзержинскому был установлен коммунарами в сквере ниже верхнего пруда напротив монастыря, но из-за ветхости был разрушен в 2003 году.

«В наши дни на этом месте вновь идет строительство, только теперь микрорайона 5А, куда запланировано переселение жителей города из аварийного жилья. В этом микрорайоне 56 семей могут получить ключи от новых квартир», - написал Будкин.

По плану новый микрорайон включает в себя семь жилых домов, торговый центр и гаражный комплекс. Сюда будут переселены жители домов №№3, 3А, 5, 7 и 7А по площади Святителя Николая.