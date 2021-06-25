РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 июн. В Подольске сотрудники полиции задержали 32-летнего местного жителя, подозреваемого в повреждении автомобиля женщины, сообщает УМВД России по Подольску.

В дежурную часть 4 отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 36-летней местной жительницы. Она рассказала, что в ходе конфликта неизвестный повредил левое крыло ее иномарки. Он был припаркован во дворе одного из домов на проспекте Юных Ленинцев. Общая сумма материального ущерба составила более 68 тысяч рублей.

По подозрению в совершении преступления полицейские задержали 32-летнего местного жителя. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 167 УК РФ.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.