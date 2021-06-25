РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 июн. В муниципальном детско-юношеском оздоровительном центре «Родина» и в муниципальном детском оздоровительном лагере «Ромашка» началась вторая летняя смена, там отдохнут 258 детей, сообщил глава Подольска Николай Пестов.

В «Родине» приняли 172 ребенка, в «Ромашке» - еще 86 детей. Смена началась 24 июня и продлится 21 день.

«Желаю уже осваивающей природные просторы подольской детворе активного, содержательного и запоминающегося отдыха!» - написал Пестов на своей странице в соцсети Instagram.