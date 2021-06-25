РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 июн. ООО «МСК-НТ» получила шестую машину для механического сбора и вывоза навалов из крупногабаритных и строительных отходов, сообщил регоператор.

Такая техника особенно востребована в сезон пиковых нагрузок. Новый ломовоз самосвального типа на шасси МАЗ грузоподъемностью до 20 тонн будут использовать для механизации погрузочно-разгрузочных работ, сбора и перевозки крупногабаритных отходов в Подольске.

В летний сезон объемы образования ТКО отходов в Чеховском кластере возросли более чем на 30%, а на проездных площадках ИЖС - более чем на 100%. Несмотря на ежедневный вывоз ТКО, такое перенакопление отходов на проездных площадках приводит к образованию сверхнормативных навалов КГО и строительных отходов. Ломовозы используют для ликвидации перенакоплений. Они оснащены краном с гидроманипулятором, что позволяет значительно сократить время уборки и погрузки навала. Регоператор по обращению с ТКО продолжит наращивать парк спецтехники.