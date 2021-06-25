РИАМО - 25 июн. В столице закончили расширение левого станционного тоннеля на станции «Марьина Роща» Большой кольцевой линии городского метро, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев отметил, что после щитовой проходки, которая соединила перегонами наиболее глубокий участок Большой кольцевой от «Савеловской» до «Рижской», в зоне размещения будущих станций специалисты перебрали боковые пилот-тоннели диаметром с 6 до 8,5 м.

«Это сечение станционных тоннелей платформенного участка определяется согласно требованиям по обеспечению безопасности, удобства и конструктивными особенностями станций пилонного типа глубокого заложения», – сказал Бочкарев.

Генеральный директор АО «Мосметрострой» Сергей Жуков добавил, что за 8 месяцев установлено 260 колец, что составляет 195 м.

По словам Жукова, откатка разработанной породы и спуск чугунных тюбингов проводился посредством шахтного ствола. Наибольшая проходимость в сутки составляла до 300 вагонеток. После нужно будет провести демонтаж специальной техники и заняться гидроизоляцией левого тоннеля. На текущий момент продолжается раскрытие проемов между центральным и двумя боковыми залами. Из 22 единиц, которые были запроектированы, готово 4.

Кроме того, подчеркнул Жуков, продолжается работа над наземным вестибюлем, который находится между 4-м и 5-м проездами Марьиной Рощи. Здесь ведется внешняя облицовка павильона, устанавливаются инженерные системы, а на крыше здания высотой в 4 этажа устроена кровля и смонтированы зенитные фонари. Последние нужны для того, чтобы обеспечивать естественное освещение.

«Марьина Роща» представляет собой пилонную трехсводчатую станция с островной платформой. Кроме того, она относится к глубоким и сложным станциям в строительстве Большого кольца. Глубина заложения составляет 70 м.

Согласно планам, станция войдет в состав транспортно-пересадочного узла. Таким образом, пассажирам удастся перейти на одноименные станции Люблинско-Дмитровской линии и МЦД-2.

Станция входит в состав северо-восточного участка Большого кольца метро, который включает в себя станции «Сокольники» и «Рижская». По планам, движение поездов на ней будет запущено в 2022 году.

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