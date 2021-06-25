РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 июн. В подмосковных Люберцах и Балашихе за сутки зафиксировали несколько обращений по вопросу неприятного запаха, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Всего на территории Московской области находится 39 полигонов твердых бытовых отходов, из них действующих - 15, недействующих - 24.

По состоянию на 6:00 за сутки поступило четыре сообщения от граждан по неприятному запаху на телефон системы-112, из них три - из Балашихи, одно - из Люберец.