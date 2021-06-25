РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 25 июн. В подмосковном Дзержинском во время сильной жары три раза в день поливают дороги и тротуары, сообщил временно исполняющий обязанности главы округа Сергей Будкин.

«Аномальная жара, по прогнозам синоптиков, продолжится до конца недели. Для комфорта жителей и автомобилистов техника МБУ «Диск» и ГБУ «Мосавтодор» ежедневно поливает дороги и тротуары. Делают это трижды в день: в 7:00, в 11:00 и в 14:30», — написал Будкин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он подчеркнул, что полив позволяет избавиться от пыли и помогает охладить асфальт. Это позволит снизить вероятность деформации покрытия под длительным воздействием солнечных лучей.



«Пожалуйста, будьте внимательны на дороге. Такая погода может спровоцировать обострение хронических заболеваний, сильные головные боли, солнечные удары, общее ухудшение самочувствия. По возможности старайтесь как можно меньше проводить времени на раскаленном солнце и не садитесь без острой необходимости за руль», — заключил Будкин.

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