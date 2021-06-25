РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 25 июн. Свыше 100 га земли обработают от борщевика Сосновского в подмосковном Красногорске текущим летом, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

В Красногорске начался второй этап обработки территории от ядовитого растения.

«У администрации заключен муниципальный контракт на обработку борщевика на площади 101 гектар. Мы обрабатываем муниципальные земли, а на арендованные или частные территории выезжают сотрудники муниципально-земельного контроля, которые сначала выносят предупреждение, а потом выписывают штрафы», – заявила начальник управления благоустройства горокруга Красногорск Людмила Липатова.

Граждане, которые не удаляют со своего участка заросли борщевика Сосновского, будут обязаны заплатить штраф в размере от 2 до 5 тыс. рублей. Штрафы для должностных лиц составляют от 20 до 50 тыс. рублей, для юридических лиц – от 150 до 700 тыс. рублей.

Первый этап обработки завершился 10 июня. В этот период растения необходимо удалить, пока они не зацветут, чтобы не появились семена, которые могут поразить большие участки. Второй этап продлится до 10 июля.

«В сравнении с кошением травы работа с борщевиком требует максимальной концентрации – стебель растения довольно прочный, а сок, который оно выделяет, способен нанести ожог», – сказал руководитель рабочей бригады Олег Семин.

Борщевик Сосновского является опасным растением. Его листья и плоды под влиянием солнечного света способны усиливать пигментацию кожи человека и животных, вызывать дерматиты и ожоги. У рабочих распределены участки, которые обрабатываются в зависимости от местоположения: химическую обработку применяют вдали от жилых построек, во всех остальных случаях борщевик обрабатывают механически.

Рабочие используют защитную форму – резиновые сапоги, костюм, шлем, каску и перчатки. Если забыть о мерах предосторожности, можно получить ожог буквально за два часа. Рабочие трудятся вне зависимости от погодных условий с 9:00 до 18:00 с перерывами на обед и отдых. Участок площадью 2 гектара они выкашивают за 3-4 часа.