РИАМО - 25 июн. Победителями и призерами хакатона Moscow City Hack, который проходил с 11 по 14 июня онлайн, стали 15 команд. Всего в ИТ-соревнованиях приняли участие 114 команд со всей России, сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Общее число заявок на участие в хакатоне превысило 1,2 тыс. Участники работали над задачами, которые поставили департамент информационных технологий столицы, Московский инновационный кластер, а также коммерческие партнеры.

«Участники хакатона представляли почти всю страну — 79 регионов России. Объединившись в команды, они разрабатывали собственные цифровые решения под конкретные практические задачи столичных ведомств и технологических компаний», — сказала заместитель мэра города - глава аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

В течение 72 часов ИТ-специалисты разрабатывали новые сервисы и цифровые продукты. Затем их работы оценивались по ряду параметров: уровень проработки решений, оригинальность, эффективность и потенциал.

Участникам нужно было создать сервис планирования досуга в мегаполисе, сервис по поиску людей для стартапа, удобный мессенджер, сервис рекомендаций по размещению и локальному продвижению малого и среднего предпринимательства, а также сервис по поиску вариантов обучения для развития карьеры.

Каждый заказчик выделил 3 лучшие команды. 12 победителей разделили призовой фонд в 2 млн рублей. Еще три команды получили гранты на образовательные продукты.

По словам главы департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексея Фурсина, Moscow City Hack наглядно продемонстрировал, что хакатоны правительства столицы являются востребованным инструментом для коммуникации города, крупного бизнеса и ИТ-сообщества.