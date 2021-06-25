РИАМО - 25 июн. Соцсеть Instagram разрешит выкладывать посты с компьютера, в настоящий момент функцию тестируют, сообщает Газета.ru.

23 июня пользователи из России получили доступ к коротким роликам Reels и возможность добавлять музыку в Stories.

При этом возможность добавить трек в Stories российские пользователи ожидали давно: функция появилась в социальной сети еще в 2018 году, но до России добралась только спустя три года.

С помощью Reels станет возможно снимать и редактировать ролики продолжительностью до 30 секунд, а также накладывать на них AR-эффекты.