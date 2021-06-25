РИАМО - 25 июн. Следователи устанавливают обстоятельства падения малолетнего ребенка с 3 этажа жилого дома на юго-востоке Москвы, сообщила РИАМО представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

Инцидент произошел вечером 24 июня.

Мальчик 2013 года рождения, находившийся без присмотра родителей, забрался на подоконник и облокотился на установленную москитную сетку. В результате ребенок упал из окна с высоты 3 этажа.

Мальчика привезли в одну из городских больниц. В настоящий момент врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь.