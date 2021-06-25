РИАМО - 25 июн. Россияне стали больше тратить в связи с отпускным сезоном и активно снимают деньги с депозитных счетов, это приведет к снижению размера средств на рублевых счетах в среднем по рынку на 2,5-2,6%, пишет в пятницу газета «Известия».

Банк России на 1 июня 2021 года оценивает объем депозитов россиян в 32,3 трлн рублей, годом ранее он составлял 31,2 трлн рублей.

Аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк отмечает, что говорить о существенных изъятиях гражданами депозитных средств не приходится, несмотря на снижение летом потребительской активности в стране и рост трат на покупку турпутевок.

«Если обратиться к статистике ЦБ, то нельзя однозначно сделать выводы о влиянии сезона отпусков или его пика на объем привлеченных банками вкладов», — сказал он.

Замначальника управления «Сбережения и инвестиции» ВТБ Мария Воронина добавила, что традиционно летние месяцы характеризуются низкой деловой активностью на рынке привлечения средств физлиц.

Руководитель службы пассивов и комиссионных продуктов Почта Банка Геннадий Чаусов сообщил о том, что в сезон отпусков традиционно фиксируется не отток средств с депозитных счетов, а замедление темпов роста портфелей.

Рост деловой активности на рынке сберегательных продуктов можно прогнозировать начиная с сентября: активность вкладчиков обеспечит увеличение рынка сбережений по итогам года.