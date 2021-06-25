РИАМО - 25 июн. Медиаплатформа #Москвастобой совместно с Государственным музейно-выставочным центром «Росизо» подготовила две новых видеоэкскурсии по усадьбе Тургеневых — Боткиных, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Скульпторы выступили фактически соавторами выставки. Каждый из участников говорит со зрителем от своего имени. Каждый по-своему отвечает на вопросы о том, что является критерием актуальности художника в разные эпохи, определяет ли каждое новое поколение что-то свое в искусстве, волнует ли художников во все времена одно и то же», — сказала куратор выставки Алина Корень.

Одна из видеоэкскурсий пройдет в зале усадьбы Тургеневых — Боткиных, посвященном фондам «Росизо». Зрителям расскажут об истории создания фонда и о жизни и творчестве современных столичных скульпторов, а также о том, как проводят отбор произведений для музеев.

Зрители увидят произведения таких известных скульпторов, как Михаил Дронов, Сергей Мильченко, Дмитрий Тугаринов и Александр Цигаль.

Следующая видеоэкскурсия познакомит зрителей с экспозицией «Рифмы стилей». Ее проведет куратор выставки и старший научный сотрудник музея-усадьбы «Останкино» Мария Жохова.

В ходе онлайн-тура расскажут об эклектике в архитектуре и интерьерах. Участники узнают о том, как зародился этот необычный стиль и в чем его отличие от прочих. Кроме того, будут представлены характерные предметы декора, созданные на рубеже XIX-XX веков. Гид расскажет, как было принято оформлять вестибюли, гостиные, кабинеты и будуары.​