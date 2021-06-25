РИАМО - 25 июн. В столичном районе Южное Бутово планируют возвести общественный комплекс с торговыми рядами и выставочными помещениями, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Комплекс планируют построить на Синельниковской улице, вл. 49/2. Его общая площадь составит 1,5 тыс. кв. м.

«Это будет небольшой центр шаговой доступности высотой в два этажа. Благодаря перфорированным панелям белых и голубых оттенков здание получится легким и воздушным. Думаю, комплекс будет пользоваться спросом у местных жителей и улучшит городскую среду в районе», — сказал главный архитектор столицы, первый зампред Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

Здание построят из современных материалов, которые обеспечат высокую скорость строительства и позволят сохранить индивидуальный архитектурный облик объекта.​