РИАМО - 25 июн. Полицейские задержали в Королеве 40-летнего местного жителя, его подозревают в серии мошенничеств на более чем 1,5 млн рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Злоумышленник знакомился с женщинами в интернете, представляясь сотрудником МЧС России. Он входил к ним в доверие и красиво ухаживал, после чего брал в долг деньги, которые впоследствии не возвращал.

«Чаще всего мужчина занимал средства якобы на лечение себе и родственникам. Женщины сочувствовали и систематически переводили ему от 5 до 200 тыс. рублей», – сказала начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.

В полицию поступили заявления от трех жительниц Московского региона в возрасте от 28 до 32 лет. Возбуждено уголовное дело. Мужчину задержали сотрудники полиции.

«При проведении осмотра по месту жительства задержанного обнаружена и изъята летняя и зимняя форма сотрудника противопожарной службы», – добавила Петрова.