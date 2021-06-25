РИАМО - 25 июн. Снять запрет на строительство при возведении объектов образования в столице теперь можно бесплатно, это позволит инвесторам снизить траты при их строительстве или реконструкции, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее для этого нужно было заплатить 80% от кадастровой стоимости земельного участка, на котором планировалось возвести объект.

«Ранее соответствующие изменения в закон о землепользовании приняла Мосгордума. Рассчитываем, что эта мера позволит стимулировать бизнес создавать новые детские сады, школы, колледжи и вузы», — пояснил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Теперь от такой платы освобождены и образовательные учреждения. Частные инвесторы смогут вложить больший объем инвестиций и уменьшить расходы при строительстве объектов образования, что благоприятно скажется на развитии социнфраструктуры города.

Чтобы снять запрет на строительство или реконструкцию на земельном участке, собственнику необходимо обратиться за получением соответствующей госуслуги, которую оказывает департамент городского имущества. Сделать это можно только онлайн на портале mos.ru.