РИАМО - 25 июн. Новые парковки только для резидентов появятся в 12 районах Москвы до конца текущего года, сообщается в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

На сегодня в городе уже более 700 таких мест, а через полгода их станет больше 1 тыс.

«Платная парковка на улицах города – это порой единственная возможность для местных жителей оставить свой автомобиль рядом с домом. Поэтому мы стараемся отдать часть парковочных мест этим людям — то есть на резидентной парковке машину могут оставить только местные жители», – сказал заммэра Москвы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

Совсем скоро парковки появятся в таких районах, как Донской, Таганский, Хамовники, Пресненский, Теплый стан, Якиманка, Даниловский, Мещанский, Преображенское, Арбат, Сокольники и Лефортово.