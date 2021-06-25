РИАМО - 25 июн. Благотворительный сервис mos.ru признан лучшим социальным проектом за большой вклад в развитие системы адресной помощи нуждающимся в рамках форума «Лучшие социальные проекты России», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Благодаря данному сервису город объединил на своей площадке жителей и представителей благотворительных фондов. Отныне москвичам больше не приходится самим искать информацию о различных благотворительных программах. Все сведения о фондах, подключенных к сервису, представлены в едином разделе. При этом сделать пожертвование можно практически в два клика.

«Российские и международные награды, которые присуждены сервису, — признание значимости такого ресурса для горожан, а также дополнительная мотивация к дальнейшему развитию проекта. Но самое главное для нас — это участие жителей, которые уже перевели с его помощью более 5 млн рублей тем, кто нуждается в поддержке», — сказал глава департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко.

Ранее проект отметили на международном уровне. В январе этого года благотворительный сервис стал лауреатом международной премии Big Innovation Awards. Кроме того, благотворительный сервис mos.ru одержал победу в номинации «Лучший цифровой сервис» премии «CIPR Digital». Эта награда присуждается за проекты, направленные на цифровую трансформацию экономики страны.​