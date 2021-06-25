РИАМО - 25 июн. В Москве с 28 июня начнет действовать система QR-кодов для посещения кафе, ресторанов и массовых мероприятий, поэтому для горожан подготовили ответы на самые актуальные вопросы о введенных мерах, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Когда начнут пускать в заведения только по кодам?

Предъявлять QR-код на входе в заведение общественного питания и на массовое мероприятие необходимо с 28 июня.

Когда можно получить QR-код?

Выдавать региональные QR-коды начнут с сегодняшнего дня — 25 июня. При этом коды, полученные на федеральном портале госуслуг и в специальном приложении «Госуслуги. Стоп коронавирус» до 25 июня, также являются действительными.

Кто может получить QR-код?

Получить QR-код для посещения заведений общественного питания и массовых мероприятий численностью более 500 человек могут следующие категории граждан:​

— прошедшие вакцинацию вторым компонентом вакцины (или однокомпонентной вакциной), зарегистрированной в РФ;

— переболевшие коронавирусом, у которых с даты выздоровления прошло не более 180 дней по данным официального регистра переболевших;

— имеющие отрицательный результат теста ПЦР, проведенного в лабораториях Москвы, которые передают данные о результатах ЕМИАС. Срок его действия составляет три календарных дня с даты получения результата исследования.

Для всех заведений используется один QR-код. Срок его действия указан на самом QR-коде. Если его владелец заболел коронавирусом, то действие QR-кода может быть приостановлено.

Я переболел меньше шести месяцев назад, где мне взять QR-код?

Если вы переболели в Москве, у вас есть московский полис ОМС или прикрепление к московской поликлинике, ваши данные отображаются в региональном и федеральном регистре переболевших. QR-код вы можете получить:

— в вашей электронной медицинской карте в разделе «Цифровой сертификат». Если вы еще не оформили доступ к ней, сделать это можно по ссылке;

— в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО»;

— в поликлинике (обратившись в регистратуру или распечатав QR-код в инфомате);

— в сервисе для получения QR-кода на портале mos.ru по ссылке.

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