РИАМО - 25 июн. Спасатели оперативно вытащили тонувшую девушку из Москвы-реки, она доставлена в больницу, сообщили РИАМО в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности Москвы.

Инцидент произошел вечером 24 июня. Во время патрулирования Москвы-реки спасатели ПСС «Фили» на берегу заметили людей, зовущих на помощь.

Как выяснилось, купающаяся девушка ушла под воду в 30 метрах от берега. Спасатели нырнули и подняли ее с глубины 3 метров.

Пострадавшая была без сознания, поэтому на борту катера незамедлительно начались реанимационные действия. На берегу пострадавшая пришла в сознание, после чего ее госпитализировали в больницу.