РИАМО - 25 июн. Тем, кто переболел коронавирусом, рекомендовано сделать прививку через полгода после выздоровления. В случае плановой госпитализации пациентов, у которых подтвержден факт заражения за последние полгода, не станут проверять наличие вакцинации, сообщается на сайте департамента здравоохранения Москвы.

В случае отказа от госпитализации и предоставления фактов, подтверждающих некорректные действия больниц, Депздрав будет разбираться в каждом отдельном случае.

24 июня в больницы Москвы отправлены 1872 пациента с коронавирусом, на ИВЛ находится 638 человек.

Ранее еще 19 пунктов вакцинации открыли на базе детских поликлиник столицы. Их время работы увеличили на 2 часа. Теперь сделать прививку от коронавируса можно ежедневно с 08:00 до 22:00. Всего же на базе городских поликлиник Москвы теперь работают 119 прививочных центров.

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Текстовая трансляция

24 ИЮНЯ

- В Москве могут аннулировать QR‑код, если человек заболеет Covid‑19. В случае, когда человек не обращался к медикам и переболел бессимптомно, данные о нем не внесутся в регистр.

- Вылечившийся от Covid‑19 москвич сможет получить QR‑код на следующий день. На проверку QR-кодов о вакцинации посетителей при входе в кафе или иное заведение общепита будет уходить менее 5 секунд.

- QR‑код не смогут получить привившиеся от Covid‑19 иностранными вакцинами. Гостям столицы из-за рубежа для входа в московские рестораны и кафе нужно будет предъявить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.

- QR‑код для посещения столичных ресторанов можно распечатать в поликлиниках. Получить бумагу можно при обращении в регистратуру, также можно распечатать ее самостоятельно в инфомате поликлиники.

- Работодателей в Москве будут проверять на соблюдение требований о вакцинации от Covid‑19. Для того, чтобы подтвердить выполнение требований, ИП и организации должны представить в электронном виде информацию о сотрудниках.

- Аптеки и продуктовые магазины в Москве не будут Covid‑free.

- Более 1,8 тыс моcквичей с Covid‑19 госпитализировали за сутки. Кроме того, за последние 24 часа скончались 92 пациента с диагностированным коронавиурсом.

- В Москве обязали привиться от Covid‑19 сотрудников служб доставки. Москва в последние дни бьет рекорды по числу зараженных коронавирусом и числу смертей.

- Летние веранды кафе в столице можно посещать без QR‑кода по 11 июля.

- Детей будут пускать без QR‑кодов в кафе и рестораны Москвы. С 28 июня вход в столичные заведения общественного питания будет осуществляться по QR-кодам.

- За сутки в России зарегистрировали 20 182 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 308 больных. В Москве - 8 598.

- Московские работодатели смогут отстранять от работы людей, отказавшихся от вакцинации. Сотрудники могут отказаться от прививки, но после этого их отстранят от работы на время эпидемиологического неблагополучия.

- Оперштаб Москвы: Наличие антител не является противопоказанием для вакцинации от Covid‑19.

- ВОЗ обновила рекомендации по вакцинации от коронавируса детей и подростков. Дети и подростки переносят Covid-19 легче, чем взрослые.

- Почти 390 человек находятся в реанимации больницы в Коммунарке. Среди этих пациентов нет вакцинированных.