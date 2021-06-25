РИАМО - 25 июн. Московский урбанистический форум в парке «Зарядье» пройдет в онлайн формате с 1 по 4 июля, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Лекции известных спикеров, дискуссии и круглые столы покажут в прямом эфире. Трансляции будут доступны на сайте форума.

«Ввиду сложившейся эпидемиологической ситуации мы не можем рисковать самым главным — здоровьем горожан. Поэтому мы решили перевести наш фестиваль в онлайн-формат. За неделю мы переформатировали все офлайн-активности: договорились со спикерами о трансляциях, немного изменили программу, умудрились переделать дистанционные тренировки и оформили онлайн-платформу», — сказала директор Moscow Urban Fest Арина Дробина.

В этом году фестиваль будет посвящен городским изменениям, касающихся сферы работы и отдыха.​