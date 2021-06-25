РИАМО - 25 июн. Из-за проведения киносъемок 26 июня с 07:00 до 20:00 перекроют Архангельский, Банковский, Кривоколенный и Потаповский переулки столицы, ограничения будут действовать краткосрочно — до 5 минут, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Также с 26 июня до 19 июля также будут перекрываться участки на одной полосе 85-го километра МКАД на пересечении с Алтуфьевским шоссе.

25 июня, 27 июня и 4 июля схема движения транспорта изменится в Китайгородском проезде в связи с проведением Московского урбанистического форума. Ограничения на одной полосе будут действовать с 23:00 до 06:00 от пересечения с улицей Варваркой до дома 6, строения 4 на улице Варварке.​

Водителем рекомендовали учитывать данную информацию и планировать свои маршруты заранее.