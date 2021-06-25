РИАМО - 25 июн. Пробки в 7 баллов из 10 возможных прогнозируются вечером в Москве в пятницу, сейчас загруженность дорог в городе оценивается в 2 балла, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Движение транспорта в центр затруднено на шоссе Энтузиастов, Рязанском и Волгоградском проспектах. Нормально едут на Ленинградском шоссе, Мичуринском и Кутузовском проспектах.

Пробки могут возникать из-за дорожных работ. В настоящий момент они идут на 82-м, 31-м, 53-м км МКАД, Пятницком и Дмитровском шоссе, а также Большом Каменном мосту.

В Москве в пятницу прогнозируется аномальная жара до 37 градусов.

Ранее столичное управление ГИБДД предупредило о том, что поездки на личном авто в такую погоду могут быть опасны для здоровья как самого водителя, так и для других участников движения. При плохом самочувствие за руль лучше не садиться.