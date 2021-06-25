РИАМО - 25 июн. Еще 19 пунктов вакцинации открыли на базе детских поликлиник столицы, их время работы увеличили на 2 часа. Теперь сделать прививку от коронавируса можно ежедневно с 08:00 до 22:00, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

По словам заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, за прошедшие дни число людей, записавшихся на вакцинацию, существенно выросло.

«На фоне такого высокого спроса мы приняли решение открыть дополнительные прививочные точки. Пункты вакцинации во взрослых поликлиниках открыты в максимальном числе зданий, где это возможно, поэтому сеть теперь расширена за счет детских поликлиник», — заявила Ракова.

Уже начали свою работу 19 дополнительных центров вакцинации, где принимают людей старше 18 лет. В них будут работать по две бригады.

Всего же на базе городских поликлиник Москвы теперь работают 119 прививочных центров.

В Москве зафиксирован рост числа случаев заражения коронавирусом. Жители должны носить маски и перчатки в общественных местах и при поездках в транспорте.

С 28 июня все столичные кафе и рестораны будут открыты только для посетителей с цифровым сертификатом (QR-кодом), в котором будет указано, привит ли человек 2 компонентами вакцины, переболел ли он в течение 6 месяцев или у него есть отрицательный ПЦР-тест за последние 72 часа.

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Текстовая трансляция

24 ИЮНЯ

- В Москве могут аннулировать QR‑код, если человек заболеет Covid‑19. В случае, когда человек не обращался к медикам и переболел бессимптомно, данные о нем не внесутся в регистр.

- Вылечившийся от Covid‑19 москвич сможет получить QR‑код на следующий день. На проверку QR-кодов о вакцинации посетителей при входе в кафе или иное заведение общепита будет уходить менее 5 секунд.

- QR‑код не смогут получить привившиеся от Covid‑19 иностранными вакцинами. Гостям столицы из-за рубежа для входа в московские рестораны и кафе нужно будет предъявить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.

- QR‑код для посещения столичных ресторанов можно распечатать в поликлиниках. Получить бумагу можно при обращении в регистратуру, также можно распечатать ее самостоятельно в инфомате поликлиники.

- Работодателей в Москве будут проверять на соблюдение требований о вакцинации от Covid‑19. Для того, чтобы подтвердить выполнение требований, ИП и организации должны представить в электронном виде информацию о сотрудниках.

- Аптеки и продуктовые магазины в Москве не будут Covid‑free.

- Более 1,8 тыс моcквичей с Covid‑19 госпитализировали за сутки. Кроме того, за последние 24 часа скончались 92 пациента с диагностированным коронавиурсом.

- В Москве обязали привиться от Covid‑19 сотрудников служб доставки. Москва в последние дни бьет рекорды по числу зараженных коронавирусом и числу смертей.

- Летние веранды кафе в столице можно посещать без QR‑кода по 11 июля.

- Детей будут пускать без QR‑кодов в кафе и рестораны Москвы. С 28 июня вход в столичные заведения общественного питания будет осуществляться по QR-кодам.

- За сутки в России зарегистрировали 20 182 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 308 больных. В Москве - 8 598.

- Московские работодатели смогут отстранять от работы людей, отказавшихся от вакцинации. Сотрудники могут отказаться от прививки, но после этого их отстранят от работы на время эпидемиологического неблагополучия.

- Оперштаб Москвы: Наличие антител не является противопоказанием для вакцинации от Covid‑19.

- ВОЗ обновила рекомендации по вакцинации от коронавируса детей и подростков. Дети и подростки переносят Covid-19 легче, чем взрослые.

- Почти 390 человек находятся в реанимации больницы в Коммунарке. Среди этих пациентов нет вакцинированных.