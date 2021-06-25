РИАМО - 25 июн. В этом году международная выставка «Город: детали» пройдет в онлайн, в рамках деловой программы с 26 июня по 1 июля пройдет 24 сессии и выступят свыше 80 спикеров, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

С 26 июня по 4 июля на официальном сайте все желающие смогут совершить виртуальную прогулку по выставочному пространству, ознакомиться с проектами и выбрать лучшие из них. Всего на выставке будет представлено свыше 500 проектов.

В рамках выставки состоится и деловая программа. В течение 6 дней будут проведены дискуссии и выступления российских и иностранных архитекторов, ландшафтных дизайнеров, проектировщиков, девелоперов. Эксперты будут обсуждать и представлять проекты локального развития, которые могут изменить городскую среду в районах.

Деловая программа выставки выстроена так, чтобы эксперты успели обсудить десятки урбанистических кейсов, поделиться своими исследованиями и идеями. Каждый день мероприятия будет посвящен одной тематике: идентичность и культура, сервисы и технологии, пространство, устойчивость, соучастие, программа «Мой район».

Откроет деловую программу выставки панельная дискуссия «Горожанин или местный. Идентичность районов и самовосприятие горожан». В рамках нее эксперты поговорят о том, как подчеркнуть уникальность района, как помочь горожанам полюбить свой район, а еще расскажут, почему на сегодняшний день этот вопрос так важен.

В обсуждении темы «Горожанин = турист. Локальный туризм как драйвер идентичности» поговорят о том, как повысить популярность отдельных районов города для туристов, чем они могут быть интересны, как использовать данный интерес на благо района.

«Во время локдауна прошлым летом мы столкнулись с таким явлением: местные жители сами превратились в туристов. Путешествия в другие страны и города были недоступны, поэтому люди выходили на прогулки по собственному району. Тогда возник вопрос, как сделать это времяпрепровождение действительно увлекательным», – сказал сооснователь и директор по развитию проекта izi.travel Егор Яковлев.

Он отметил, что многие жители столицы задумываются об аудиогидах и экскурсиях, только когда едут в отпуск. Но современные технологии позволяют превратить любую прогулку по родному городу в запоминающееся путешествие.

В конце деловой программы эксперты будут обсуждать вопрос, который заинтересует владельцев домашних животных. В частности поговорят о том, как сделать район дог-френдли, какая инфраструктура необходима.

Цифровое пространство выставки «Город: детали» было создано с использованием игрового программного обеспечения. Все экспонаты являются 3D-моделями с обзором 360 градусов, у посетителей есть возможность рассмотреть все детали.