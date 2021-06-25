РИАМО - 25 июн. В Подмосковье из-за сильной жары прогнозируется высокая пожароопасность, сообщается на сайте областного главка МЧС России.

Согласно прогнозу погоды ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», с 25 по 28 июня по Московской области ожидается высокая пожароопасность 4 класса.

Ранее «оранжевый» уровень опасности погоды продлили в столице и области из-за аномальной жары по 26 июня. Также по 26 июня объявлен «желтый» уровень опасности погоды из-за высокой вероятности пожаров.

В пятницу в Московском регионе местами ожидается до 37 градусов тепла.