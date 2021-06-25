РИАМО - 25 июн. В пятницу в Москве и Московской области температура воздуха составит до 37 градусов тепла, местами возможны дожди с грозами, сообщается на сайте «Метеоновости».

Регион остается под влиянием антициклона, однако он уже начинает терять свою силу. Прогнозируется переменная облачность, также не исключены локальные грозовые ливни.

Максимальная температура в столице составит 35-37 градусов, по области — 32-37 градусов.

Юго-западный ветер разовьет скорость 5-10 м/с. Относительная влажность воздуха будет около 25%.

Атмосферное давление немного понизится и в середине дня составит 748 мм рт. ст. В приземном слое воздуха наблюдается дефицит кислорода.