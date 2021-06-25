РИАМО - 25 июн. Работники комплекса городского хозяйства Москвы проведут усиленную промывку дорог из-за сильной жары, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями – температура доходит до 36 и выше градусов – принято решение о том, чтобы сделать усиленную промывку», – сказал Бирюков.

Он напомнил, что промывка дорог проводится в столице в жару 5 раз в день и дает свой положительный результат. Для выполнения данной работы в городе переоборудовано свыше 2 тыс. единиц различной поливо-моечной техники.

По его словам, городское правительство делает все для того, чтобы минимизировать риски от аномальной жары для населения.

Также в городе особое внимание обращают на строгое соблюдение мер пожарной безопасности. Отряд поливо-моечной техники, все подразделения столичного ГУ МЧС, департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности готовы к ликвидации возгораний.

«Находимся в тесном контакте и взаимодействии с нашими коллегами из Московской области, Владимирской, Рязанской, других близлежащих регионов», – добавил Бирюков.

Он отметил, что при возникновении любых возгораний Москва придет на помощь.

«Наша задача – не допустить неблагоприятных явлений от жары на территории города, чтобы не было задымления», – добавил заммэра.

Целый комплекс мероприятий проводится системно на территории всех округов мегаполиса, особо охраняемых природных территориях и объектах городской системы управления. Ночью специалисты также поливают газоны, цветники и другие растения. Забор воды на полив идет из открытых водоемов.​