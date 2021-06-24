РИАМО - 24 июн. Футболист сборной России по футболу Далер Кузяев занял 8 место по успешному дриблингу на Евро-2020, пишет Газета.ru.

Россиянин провел 7 удачных попыток дриблинга. Первое место по этому показателю занял нидерландец Френки де Йонг (13), второе разделили бельгиец Кевин Де Брейне и швед Александер Исак (8).

Сборная России под руководством Станислава Черчесова не смогла пробиться в 1/8 финала Евро-2020.

Сначала россияне проиграли 0:3 Бельгии. После в матче с Финляндией сборная смогла забить один мяч — 1:0. Все закончилась на встрече с Данией — 1:4. Российская команда стала последней в группе и выбыла с первенства Европы.