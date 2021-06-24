РИАМО - 24 июн. Следователи возбудили уголовное дело после нападения мужчины на сотрудников полиции в столичном районе Хамовники, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Инцидент произошел на проезжей части Зубовского бульвара. Сильно пьяный гражданин устроил конфликт с водителем городского общественного транспорта.

«После мужчина применил насилие в отношении двух сотрудников полиции, которые прибыли для пресечения его противоправных действий», — сказала Иванова.

В ближайшее время дебошира доставят в подразделение СК для проведения следственных действий.

По данным СМИ, хулиган ударил одного из сотрудников полиции по лицу, а также прокусил ему руку.