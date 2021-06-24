РИАМО - 24 июн. В столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево, а также в подмосковном Жуковском вечером в четверг отменили и задержали 62 рейса, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Во Внукове задержаны 5 рейсов, отменено 7. В Домодедове 26 рейсов задержали, 5 отменили. В Шереметьеве 10 рейсов задержали, еще 7 отменили.

По данным онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, там задержаны 2 рейса, отмен нет.

Информация о задержке либо отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.