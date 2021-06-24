РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 июн. В подмосковных Люберцах произошла дорожная авария с участием патрульного мотоцикла, сообщил «РИАМО в Люберцах» сотрудник правоохранительных органов.

По предварительной информации, в четверг около 14:50 на улице Инициативной произошло столкновение

автомобиля Hyundai, совершавшего левый поворот, и патрульного мотоцикла, двигавшегося в попутном направлении.

«В результате происшествия никто не пострадал, транспортным средствам причинен материальный ущерб», - сказал сотрудник.

Он добавил, что в настоящее время по факту ДТП проводится проверка.