РИАМО - 24 июн. Семейный врач Алексей Добровольский объяснил, что купание в водоемах может быть очень опасным, поэтому в первую очередь необходимо следить за поведением детей, сообщает Nation News.

Перед купанием дети должны быть здоровыми, без ОРЗ и кожных заболеваний. Абсолютно здоровые дети под присмотром родителей с обязательным контролем за временем могут купаться в водоеме. Родители должны не отвлекаться от наблюдения за ребенком, который стоит у воды или зашел в водоем.

По словам специалиста, на пляже также важно ограничивать время нахождения на открытом солнце, поскольку можно получить перегрев.

«С собой необходимо иметь чистую питьевую воду, чтобы человек постоянно восполнял нехватку влаги, которая испаряется с кожи», — объяснил Добровольский.

Врач отметил, что нужно внимательно выбирать место для купания, отдавая предпочтение крупным водоемам, а не мелким, так как в таких прудах может быть кишечная палочка и другие бактерии.