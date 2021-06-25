РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 июн. В пятницу на территории подмосковной Балашихи сотрудники ГИБДД будут проводить рейд по пресечению фактов нарушения правил перевозки детей, сообщает отдел пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

Профилактический рейд направлен на обеспечение безопасности дорожного движения и снижение числа аварий, совершенных водителями, выполняющими перевозку детей без удерживающих устройств. Мероприятие «Ребенок – пассажир» пройдет с 15:00 до 17:00.

Перевозка детей до 11 лет в автомобиле должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.

Сумма административного штрафа за нарушение правил перевозки детей составляет 3 тысячи рублей.​