РИАМО - 25 июн. С пятницы вступили в силу внесенные в КоАП Московской области изменения по правилам выгула домашних животных, включая штрафы, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

«В связи с обращениями людей о нападении животных при выгуле или причинении вреда здоровью в Кодекс об административных правонарушениях Московской области внесены поправки», - отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

Он уточнил, что несоблюдение правил выгула питомцев влечет для хозяев предупреждение или наложение штрафа на сумму от 500 рублей до 5 тыс. рублей.

Данные поправки были приняты в регионе из-за участившихся случаев травматизма после нападения собак, которых хозяева выгуливали без поводка и намордника, а еще с увеличением количества жалоб.

Хозяева собак могут быть оштрафованы на сумму от 500 рублей до 1,5 тыс. рублей, если не будут убирать за питомцами экскременты в общественных местах. За выгул собак без поводка и намордника полагается штраф в размере от 1 до 2 тыс. рублей.

С животными запрещено заходить на территорию образовательных организаций и на детские площадки. За данное нарушение предусмотрен штраф на сумму от 1 до 2 тыс. рублей. Если питомец повредил чужое имущество, то хозяина могут оштрафовать на 1,5-2 тыс. рублей.

В случае, если собака нападет на чужого питомца и покалечит или убьет его, то хозяина оштрафуют на 4-5 тыс. рублей. Если собака нападет на человека и нанесет ему вред, который будет недостаточным для возбуждения уголовного дела, то хозяина оштрафуют на 5 тыс. рублей.​