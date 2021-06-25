РИАМО - 25 июн. В пятницу откроют новый транспортно-пересадочный узел «Щукинская», который находится на северо-западе столицы, сообщает пресс-служба московского Дептранса.

Новый ТПУ объединит в себе несколько видов пассажирского транспорта. В частности, там можно пересесть на МЦД, метро, автобусы и трамваи.

В пешей доступности от ТПУ расположены порядка 20 маршрутов наземного транспорта и пересадка на станцию «Щукинская» Таганско-Краснопресненской ветки городской подземки.

Для пассажиров на новом транспортном объекте возвели крытую платформу. Через железнодорожные пути появился еще один безопасный надземный переход с лифтами.

Окружает новый пересадочный узел мегаполиса развитая городская и коммерческая инфраструктура.​