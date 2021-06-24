РИАМО - 24 июн. На территории Подмосковья и Москвы «оранжевый» уровень погодной опасности из-за аномальной жары будет действовать до 14 часов 26 июня, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

«Оранжевый» является третьим уровнем опасности, который означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Также в регионе до 14 часов 26 июня объявлен «желтый» уровень опасности погоды из-за высокой вероятности пожаров. Этот уровень означает потенциально опасную погоду.

25 июля ночью прогнозируется плюс 20-22 градуса, днем – до плюс 34-36, 26 июня ночью ожидается плюс 20-22 градуса, днем – плюс 33-35. Осадков в ближайшие 2 дня в регионе не будет.

Жара в Московском регионе перестанет быть экстремальной в июле.